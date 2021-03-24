Российские издательства предупредили о риске резкого подорожания книг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские издатели предупредили о возможном риске подорожания книг в России из-за дефицита офсетной бумаги. Стоимость книг может вырасти на 20%.

Эксперты отметили, что проблема дефицита бумажной продукции существует в стране с февраля 2021 года. Пострадали в связи с этим и производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка. Игроки рынка проанализировали ситуацию и допустили, что своих пиковых значений дефицит достигнет к лету этого года, сообщает РБК со ссылкой на игроков рынка.

Отмечено, что импорт бумаги и картонных изделий в Россию упал с января 2021 года на 14,5% в годовом выражении, а в денежном выражении — на 8%.

Дефицит бумаги произошел на фоне высокого спроса и дефицита компонентов для ее изготовления, сообщили производители.

Ранее россиян предупредили о росте цен на электронику.