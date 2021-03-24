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Экономика24 марта 2021 15:16

Правительство выделит компаниям 12 млрд рублей за найм новых сотрудников

Средства были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на соцвыплаты безработным
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство выделит компаниям 12 млрд рублей за найм новых сотрудников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское правительство выделит Фонду социального страхования более 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Такая мера поможет снизить напряженность на рынке труда в стране. Об этом в среду, 24 марта, говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования России на предоставление субсидий юрлицам и ИП на стимулирование найма безработных россиян в размере 12,146 миллиарда рублей для реализации дополнительных мер для снижения напряженности на рынке труда, - говорится в документе, который цитирует агентство ТАСС.

Уточняется, что эти деньги были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на соцвыплаты безработным жителям страны из-за уменьшения численности граждан, который официально признаны безработными.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в российской Государственной думе пообещали, что выпускники высших учебных заведений в возрасте до 23 лет, которые испытывают трудности с поиском работы, в ближайшее время получат дополнительные меры поддержки.