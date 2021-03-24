В Московском зоопарке умер белоголовый сип, проглотив перчатку посетителя

Белоголовый сип умер от перчатки посетителя в Московском зоопарке. Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

27-летний белоголовый сип скончался от перчатки посетителя в Московском зоопарке. Он жил в зоопарке с 1994 года.

13 марта сотрудники зоосада заметили, что птица очень вялая. Сипа сразу отнесли в ветеринарный корпус для осмотра. За жизнь птицы боролись целые сутки. Однако старания четырех ветеринаров и трех зоологов не увенчались успехом, сип скончался. После врачи выяснили, что причиной смерти стала перчатка в кишечнике. В пресс-службе уточнили, что это была перчатка не сотрудника зоопарка, а обычного посетителя.

- Чтобы убить – (хватило) каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу. Это первый такой случай в нашей задокументированной истории - чтобы белоголовый сип погиб столь чудовищным образом. Больше сказать нечего, — пишет пресс-служба зоопарка.

В мае прошлого года в Московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Ему было 84 года. Сатурн пережил Великую Отечественную войну и даже попал под обстрел.