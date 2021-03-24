В России планируется провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году

В России планируют провести мониторинг здоровья школьников в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в России хотят провести мониторинг здоровья школьников. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

- У нас тесное взаимодействие с министерством здравоохранения и, конечно, максимально в рамках компетенций медицинская помощь оказывается. Хочу сказать, что мы со следующего года планируем организовать мониторинг здоровья школьников с министерством здравоохранения, - сказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее Сергей Кравцов рассказал о том, как дистанционное обучение отразилось на успеваемости школьников. По его словам, в начале учебного года Минпросвещения вместе с Рособрнадзором провели срез знаний.

Как показали результаты, каких-то серьезных проблем у учеников нет. Тем не менее в школах все-таки провели точечную работу по тем темам, которые нужно было восполнить.