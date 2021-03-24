Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции.

Она сообщила, что с первого дня появления вакцины дала слово сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако три дня назад тест показал большое количество антител к коронавирусу в организме Матвиенко.

- Врачи сказали, что с таким количеством прививка не рекомендуется и не нужна. Но я буду регулярно с периодичностью раз три месяца сдавать этот анализ, и если число антител уже не будет достаточным для наличия иммунитета, я, безусловно, незамедлительно сделаю прививку, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что о выбранной президентом вакцине знают только сам Владимир Путин и его врач.