Российская вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские исследователи международной компании YouGov при поддержке РФПИ в государствах, большинство из которых зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса, провели опрос на тему самой узнаваемой вакцины.

54% респондентов ответили, что больше всего доверия у них вызывают препараты российского производства. Так, "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в 9 странах мира.

"Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (2 и 3 место соответственно). "Спутник V" является наиболее узнаваемой вакциной - 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине. "Спутник V" входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech", - следует из материалов компании.

84% опрошенных готовы отложить вакцинацию препаратом, эффективность которого составляет около 60% и готовы подождать ради вакцины с эффективностью - свыше 90%.

Опрос был проведен в период с 18 февраля по 3 марта 2021 года в Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. В указанных странах проживает свыше 25% населения Земли.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире вакциной для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат был разработан учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. В данный момент более 55 стран мира зарегистрировали его по ускоренной программе.

Ранее старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российского препарата, отметив его высокую эффективность - свыше 90%.