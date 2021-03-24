МИД России призвал НАТО заняться своими проблемами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны НАТО заняться своими проблемами. Так представитель российского внешнеполитического ведомства в среду, 24 марта, прокомментировала последние заявления генерального секретаря Североатлантического альянса об «агрессии» со стороны России.

- Проблемы в странах НАТО требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека на территории государств альянса, - отметила Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО заявил об «увеличение ракетной угрозы» со стороны России и других «агрессивных действиях» Москвы, которые беспокоят западные государства. Он сказал, что отношения РФ и НАТО остаются сложными, однако альянса продолжит сочетать сдерживание российской стороны с открытостью к диалогу.