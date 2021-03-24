Экономисты объяснили рост курса евро выше 91 рубля

Экономист прокомментировали курс евро Фото: REUTERS

Существенный рост курса евро на торгах Московской биржи объясняется обычными валютными колебаниями. Значимых предпосылок для столь такого укрепления европейской валюты нет. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Курс валюты одной по отношению к другой формируется общим состоянием экономики одной и другой страны. Мы видим, что радикальных изменений ни в российской экономике, ни в американской экономике, ни в совокупности европейских экономик не происходит. Все, что мы видим, — эти колебания в одну и в другую сторону складываются под влиянием каких-то конъюнктурных факторов», — цитирует эксперта RT.

Беляев добавил, что временное влияние на курсы могут оказывать движение спекулятивного капитала, купля или продажа каких-нибудь ценных бумаг в больших объемах и многое другое.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова добавила, что такой откат рубля может быть даже на руку российской экономике.

«Высокая волатильность пройдет. Хорошая конъюнктура рынка и отсутствие стрессов в политике позволят рублю значительно укрепиться», — приводит комментарий эксперта ФАН.

В свою очередь экономист Вячеслав Зайченко отметил, что сейчас, когда доллар и евро начали расти, покупать валюту ни в коем случае не стоит. Не исключено, что такой подъем окажется пиком, и вскоре валюта снова подешевеет.

«Надо подождать пятницы, если доллар не будет выше 77 рублей, то и не нужно ничего делать. Если будет выше, то имеет смысл немного прикупить долларов, чтобы продать их на 80 рублях», — цитирует эксперта Пятый канал.