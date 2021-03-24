Кличко пригрозил остановить общественный транспорт в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил остановить движение общественного транспорта из-за коронавируса Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Глава Киева Виталий Кличко пригрозил полностью остановить движение общественного транспорта в городе, если граждане продолжать игнорировать коронавирусные ограничения.

По словам политика, он ежедневно наблюдает большие очереди в метро, на трамвайных и автобусных остановках, несмотря на то, что украинские власти ввели новые ограничительные меры. Кличко подчеркнул, что он не стал ограничивать движение общественного транспорта, как это было весной прошлого года, для бесперебойной работы важных для города предприятий. Однако он может поменять свое решение, если граждане продолжат пользоваться транспортом в личных целях, пишет "Страна.ua".

- Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами, которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса, — заявил мэр Киева.

Напомним, Виталий Кличко ввел жесткий карантин в городе 20 марта 2021 года. В городе будут временно закрыты музеи и кинотеатры, а в торгово-развлекательных центрах будут работать только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и магазины бытовой химии.