В России за последние пять лет число запросов про депрессию выросло в полтора раза

Эксперты Яндекс.Кью рассказали, что хотят знать россияне о депрессии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Международного дня борьбы с депрессией аналитики Яндекс.Кью выяснили, какие вопросы о ментальном здоровье волнуют россиян.

В основном пользователи спрашивают экспертов о том, как распознать депрессию и самое главное - как с ней справляться. Топ самых популярных запросов выглядит примерно так:

1. Может ли у человека быть депрессия, о которой он не знает?

2. Как справиться с депрессией и стрессом?

3. Какой метод борьбы с депрессией самый эффективный?

Кроме того, психологов часто спрашивают о том, как снять стресс с помощью йоги и медитации. В целом, за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Отчасти это объясняется тем, что люди стали внимательнее относиться к своему ментальному здоровью.

Интересно, что наибольший интерес к психотерапии проявляют жители Петербурга. Там доля запросов по этой теме на 37% выше, чем в среднем в городах-миллионниках. В Москве - на 16% выше среднего.