Глава МИД Турции заявил, что вопрос с покупкой российских С-400 закрыт Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны ПВО С-400 закрыт. Во вторник, 24 марта, на полях встречи глава внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе прошли переговоры глав МИД Турции и Штатов.

- На этих переговорах мы в очередной раз напомнили американского госсекретарю, по какой причине Турция купила у России С-400. Они уже закуплены, и теперь и вопрос закрыт, - подчеркнул Мевлют Чавушоглу в ходе беседы с журналистами после переговоров.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях турецкой и американской сторон, начались в середине июля 2019 года. Штаты потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив санкциями или отменой продажи Турции истребителей F-35. Турция на уступки идти не стала, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.