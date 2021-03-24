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Общество24 марта 2021 16:18

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Штрафы с 1 июля 2021 года будут доходить до 200 тысяч рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС. Документ опубликовали в среду, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в КоАП о реализации отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами. Нарушение статьи будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей. Вступят в силу изменения с 1 июля этого года.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года российское правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые на территории страны смартфоны, компьютеры и smart-телевизоры. Так, для планшетов и смартфонов должны предустанавливаться «Яндекс.Браузер» и другие сервисы «Яндекса», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение единого портала «Госуслуг» и так далее.