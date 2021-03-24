Путин подписал закон о создании реестра турагентов в России с 2022 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании в стране единого реестра турагентов с 1 января 2022 года. Документ в среду, 24 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с подписанным президентом законом, действовать на рынке теперь могут только агенты, внесенные в данный реестр. При этом включение в него для турагентов будет обязательным и бесплатным: оператор сможет вносить данные об агенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра.

Туристические агенты в свою очередь будут вносить в реестр сведения о своих субагентах. За невнесение или внесение ложной информации в реестр будет грозить административная ответственность.

В электронном виде вести единый федеральный реестр турагентов будет Ростуризм. Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров, смогут продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. После истечения этого срока турагенты, не включенные в реестр, не смогут вести свою деятельность на законных основаниях.

Кроме того, Ростуризм наделили правом исключать турагентов или субагентов из реестра. При этом исключение из реестра не освобождает туристических операторов от обязанности обеспечить оказание уже купленных путешественниками услуг.