В Минпромторге рассчитывают на возвращение рыночного регулирования цен на сахар и масло

Минпромторг планирует вернуться в рыночному регулированию цен на сахар и масло Фото: Андрей АБРАМОВ

Статс-секретарь - замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов заявил, что мировая конъюнктура пока не способствует снижению цен на сахар и масло, поэтому Минпромторг планирует вернуться к рыночному регулированию цен на эти продукты.

- Речь идет о продлении соглашений, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ретейлеров. Рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года, — приводит слова Евтухова ТАСС.

Ранее правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу продлить соглашения с бизнесом по ценам на сахар на два месяца. Соглашение о ценах на масло хотят продлить до октября 2021 года.Российские власти намерены полгода субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла.