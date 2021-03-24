Кустурица назвал шуточные поводы пройти вакцинацию

Кустурица рассказал, для чего стоит пройти вакцинацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица придумал сразу несколько поводов пройти вакцинацию от коронавирса. Он заявил, что прививка открывает перед человеком массу возможностей. К примеру, вакцинироваться стоит хотя бы для того, чтобы свободно гулять и пить вино, пошутил режиссер.

«И прийти на мой концерт, когда я приеду в Москву!» — приводит слова Кустурицы RT.

Напомним, сам Кустурица привился российской вакциной «Спутник V» еще зимой. Сославшись на данные ученых, он отметил, что российский препарат намного безопаснее западных аналогов, к примеру, американских вакцин Pfizer и Moderna.

В беседе с Россотрудничеством сербский режиссер рассказал, что первый укол он сделал в начале февраля, а второй – 17 числа, передает ФАН.

Добавим, ранее стало известно, что вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировал Вьетнам. Он стал уже 56-й страной, которая признала эффективность препарата в борьбе с пандемией, передает телеканал «360».