Путин подписал указ о праздновании 300-летия прокуратуры в 2022 году Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия прокуратуры России, которое будет отмечаться в стране 12 января 2022 года. Указ главы государства опубликовали в среду, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил кабинету министра за три месяца сформировать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий для празднования 300-летия правоохранительного органа, а также утвердить его состав и подготовить план главных мероприятий.

Федеральным органам власти и власти регионов России Владимир Путин порекомендовал принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

12 января 1722 года указом Петра Первого была учреждена Российская прокуратура. В 1917 году данные правоохранительный орган ликвидировали, однако вновь восстановили в 1922 году. Прокуратура СССР, образованная в 1933, просуществовала почти 60 лет, а в новой России закон о прокуратуре приняли в 1992 году.