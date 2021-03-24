Путин подписал закон о передаче СК РФ ведения следствия по преступлениям судебных приставов

Следственному комитету РФ передали ведение следствия по преступлениям судебных приставов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, передающий СК РФ ведение предварительного следствия по преступлениям, где обвиняемыми или пострадавшими являются судебные приставы.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что ранее в законодательстве не уточнялось, кто именно должен вести следствие по таким делам. Также именно к ведению Следственного комитета относится расследование дел по сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО и ФСИН.

Сегодня Владимир Путин подписал еще ряд законов. Среди них — документ о введении штрафов за продажу гаджетов без российского ПО. Нарушение статьи будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме того, в России введут единый реестр турагентов с 2022 года. Ростуризм наделили правом исключать турагентов или субагентов из реестра.