Меркель признала личной ошибкой утверждение пятидневных пасхальных праздников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Берлине, завила, что принятое ей ранее решение о пятидневных пасхальных выходных является ее личной ошибкой.

"Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан", - сказала канцлер.

Ранее после 13 часовых переговоров власти страны объявили, что с 1 по 5 апреля объявляются выходными ввиду пасхальных дней. Принимая финальное решение Ангела Меркель руководствовалась идей свести к минимуму общественную жизнь сразу на пять дней на фоне роста коронавирусной статистики. Но такие "каникулы" пришлись не по вкусу общественности, которая рассчитывала на смягчение карантинных мер в праздники, а не на их усиление, передает ТАСС.

Напомним, что в ряде европейских стран, среди которых и Германия, еще действуют ограничительные карантинные меры. В ФРГ они уже не такие жесткие, как были зимой. На данный период открыты школы, детские сады, цветочные и книжные магазины. Предполагалось, что снятие ограничений произойдет в конце марта, но статистика инфицированных вновь стала расти. Локдаун продлен до 18 апреля.