"Стоило ждать шесть лет, чтобы вернуться". Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель на ЧМ-2021

Елизавета Туктамышева откатала отлично свою программу на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в среду, 24 марта, стартовал розыгрыш медалей у женщин. В короткой программе Елизавета Туктамышева чисто прыгнула тройной аскель, исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп. Они были заявлены в ее программу. Итог проката - 78,86 балла.

Такое выступление позитивно встретил Алексей Ягудин, который отметил:

- Настолько чистым образом исполнена короткая программа. Мишин знает, как надо подвести своего спортсмена к нужному моменту. Просто браво! Лиза - молодец. Начала с проката короткой программы с тройного акселя. Абсолютно докрученный. И каскад тройной лутц-тройной тулуп, - сказал именитый в прошлом фигурист.

Как высказался Ягудин, для Туктамышевой, чемпионки мира 2015 года, очень важно было вернуться после "перерыва" в выступлениях на чемпионатах мира:

- Лиза прекрасно чувствует музыку и трансформирует в движение - мы об этом говорили всегда. Стоило ждать шесть лет, чтобы вернуться на мировую арену, - сказал Алексей Ягудин во время прямого эфира Первого канала.

Сайт KP.RU продолжает вести прямую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на ЧМ-2021. Впереди - выступление Александры Трусовой и Анны Щербаковой.