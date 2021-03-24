Аналитики спрогнозировали дальнейшее снижение цен на нефть

Аналитики исключили возможность роста цен на нефть в ближайшее время Фото: REUTERS

Аналитики выразили опасение, что цены на нефть продолжат опускаться. Эксперты ФБА «Экономика сегодня» объяснили, что сейчас факторов, поспособствовавших бы росту стоимости на сырье, нет.

«Казалось, что нефть удержит цену в 62 доллара за баррель марки Brent. Тем не менее цена упала до 60,30–60,40 доллара за баррель. Сегодня с утра коррекция — чуть выше 61. Но, исходя из динамики цен, есть опасения, что нефть продолжит падать в цене. Пока позитивных факторов, способных поднять цену на нефть, нет. Ждем решения ОПЕК, которое будет на следующей неделе», — приводит прогноз аналитиков ФАН.

Добавим, что вслед за снижением цен на нефть, начали расти курсы доллара и евро. Так, на торгах Московской биржи в среду, 24 марта, евро поднялся выше отметки 91 рубль впервые с 25 февраля, передает телеканал «360».

Напомним, ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов спрогнозировал рост цен на бензин к концу года. Специалист не исключил, что топливо подорожает на 7-8%, что существенно превысит инфляцию, передает РИАМО.