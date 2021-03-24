Умер Хамдан Аль Мактум, министр финансов и брат правителя ОАЭ Фото: REUTERS

Умер Хамдан Аль Мактум, министр финансов и старший брат нынешнего правителя правителя Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом эмир сообщил в среду, 24 марта, на странице в социальной сети Twitter.

- Мы все принадлежим богу и мы все вернемся к нему. Пусть он будет будет милосерден к тебе, мой брат, моя опора, мой друг, - говорится в сообщении.

В октябре минувшего 2020 года 75-летний Хамдан Аль Мактум перенес операцию за границей, он вернулся в Дубай лишь в начале марта текущего года после длительной реабилитации. Детали операции не разглашались.

Хамдан Аль Мактум — второй по старшинству сын эмира Дубая, который скончался в 1990 году. Он возглавлял министерство финансов Объединенных Арабских Эмиратов с 1971 года, с того момента, как было сформировано первое правительство государства. С 1970 года он курировал промышленность страны, а также был главой муниципалитета Дубая и главой местной Торговой палаты. Хамдан Аль Мактум также представлял Дубай в Международном валютном фонде и ОПЕК.