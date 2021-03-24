Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2021 17:18

YouTube наложил ограничения на интервью Собчак со скопинским маньяком

Администрация сайта сочла видео неприемлемым для некоторых пользователей
Антон Беспамятных
Комментарии (1)Комментарии (1)

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube наложил частичные ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Напомним, Виктор Мохов был осужден в 2005 году за похищение двух девушек, которых четыре года держал в подвале и регулярно насиловал.

- Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей, — гласит сообщение при попытке просмотра видео. Для перехода к просмотру интервью необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

С критикой интервью Ксении Собчак уже выступал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его мнению, данное видео — это "скандальный шоу-бизнес" и никакого отношения к журналистике не имеет.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал на законодательном уровне запретить интервью с убийцами и насильниками. Политика возмутило, что преступнику заплатили деньги за это видео.