YouTube наложил ограничения на интервью Собчак со скопинским маньяком

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube наложил частичные ограничения на интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Напомним, Виктор Мохов был осужден в 2005 году за похищение двух девушек, которых четыре года держал в подвале и регулярно насиловал.

- Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей, — гласит сообщение при попытке просмотра видео. Для перехода к просмотру интервью необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

С критикой интервью Ксении Собчак уже выступал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его мнению, данное видео — это "скандальный шоу-бизнес" и никакого отношения к журналистике не имеет.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал на законодательном уровне запретить интервью с убийцами и насильниками. Политика возмутило, что преступнику заплатили деньги за это видео.