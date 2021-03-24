Совбез Украины потребовал отказаться от слова «Донбасс» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцам необходимо отказаться от использования слова «Донбасс» для обозначения Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал Донбасс «нарративом, навязанным Россией», сообщает в среду, 24 марта, издание Страна.ua.

Алексей Данилов сказал, что термина «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе.

- Есть вполне определенные названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует. Очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить. Этот термин навязывается со стороны России, - заявил секретарь СНБО

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России получают сведения об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По словам пресс-секретаря российского президента, повышение напряженности в данном регионе может обернуться провокациями.