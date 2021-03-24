Путин подписал закон о регулировании деятельности школ искусств для детей. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности правового регулирования деятельности детских школ искусств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Новый закон подразумевает положения, позволяющие создать необходимые условия для развития уникальной системы подготовки творческих кадров.

При приеме в высшие учебные заведения будет учитываться творческая подготовка. Таким образом в приоритетном приеме будут более одаренные абитуриенты.

Организация работы таких школ искусств передается региональным министерствам культуры, а утверждение порядка образовательной деятельности в них - Минкультуры РФ по согласованию с Минпросвещения. Таким образом ведомства смогут контролировать методики преподавания творческих дисциплин.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Исключение составят отдельные положения. Так, нормы о полномочиях Минкультуры по приему будущих студентов на бюджетные места вступят в силу лишь в 2023-2024 учебного года.