Алексей Ягудин оценил выступление Александры Трусовой в короткой программе ЧМ-2021

Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за выходом на лед в короткой программе чемпионата мира 2021 Елизаветы Туктамышевой, второй представительницей сборной России стала Александра Трусова.

Но Саша не смогла выполнить всю заявленную программу. Она сорвала каскад тройной лутц-тройной тулуп, сделав ошибку при приземлении после выполнения лутца. Ну и на старте программы она прыгнула дойной аксель, а не тройной который ждали и планировался. За свой прокат Александра получила 64,82 балла - довольно скромная оценка для Саши.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не скрывал эмоций после того, как Саша представила свою программу:

- К сожалению, талантливая спортсменка, владеющая всеми элементами. Мое мнение - Саша перекрутила тройной лутц. К сожалению, сейчас ставят неясное ребро на тройном флипе. Засчитан с ошибкой тройной лутц. Не представляю, что переживает сейчас сама Саша. Она каталась достойно на всех тренировках здесь. Обидно, - говорит Ягудин в прямом эфире Первого канала.

И в свою очередь, Ягудин высказал пожелание, которое, наверняка, поддержат все болельщики

- Давайте пожелаем показать ей максимум, а она это может, в произвольной программе, - оценил прокат Трусовой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Сайт KP.RU продолжает вести прямую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на ЧМ-2021.