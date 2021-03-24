Число погибших при взрыве дома в Химках выросло до четырех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число погибших при взрыве дома в Химках выросло до четырех - сегодня в медицинском учреждении скончался 23-летний молодой человек. Об этом изданию РИА Новости в среду, 24 марта, сообщили местные власти.

- Число погибших в результате трагедии на Зелёной улице возросло до четверых человек. В Подольской городской больнице №2 умер четвертый пострадавший в результате взрыва в Химках - 23-летний мужчина, который жил в квартире дома, ставшей эпицентром взрыва 19 марта, - говорится в сообщении.

Еще пятеро пострадавших в результате взрыва остаются в медицинских учреждениях.

Как сообщал сайт kp.ru, взрыв бытового газа произошёл 19 марта, из-за взрыва в жилом многоэтажном доме обрушились стены между комнатами. Всех эвакуированных жителей дома разместили в местной школе. В квартире, где произошёл взрыв, проживали мужчина, женщина и двое сыновей: отец семьи и один из мальчиков погиб на месте, мать и второго ребенка госпитализировали. Чуть позже стало известно, что под завалами нашли еще одного погибшего малыша.