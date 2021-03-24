"Насколько же божественно!". Анна Щербакова побила личный рекорд на чемпионате мира 2021

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на ЧМ-2021, который проходит в Стокгольме. Она не допустила ошибок, выполнив двойной аксель, тройной флип, и каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

За свой прокат юная фигуристка группы Этери Тутберидзе получила 81 балл ровно, что для Щербаковой - новый личный рекорд в короткой программе. Она опередила таким образом Лизу Туктамышеву, которая лидировала до этого.

- Насколько божественно это все было исполнено, боже мой! Спасибо, Анечка, за божественный прокат. Мы, конечно, видели многие чистые прокаты в исполнении Ани. Но эти соревнования были в России. Это - первый "выход" на мировую арену и сразу же чемпионат мира, - не скрывая позитивных эмоций, высказался о прокате Щербаковой олимпийский чемпион Алексей Ягудин в прямом эфире Первого канала.

Рассказывая о деталях проката, Ягудин отметил, что вслед за Щербаковой все элементы на льду, за его пределами повторяли и ее тренеры:

- Скажу - каскад с тройным риттбергером это втройне тяжелее, чем каскад с тройным тулупом. Вместе с Аней элементы исполняли и ее тренеры, видно было. Мне нравится, насколько спокойно она реагирует на свои баллы. Насколько юная и воспитанная девушка и фигуристка, - высказался о прокате Щербаковой Ягудин.

Сайт KP.RU продолжает вести прямую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на ЧМ-2021.