Ретротрамваи закупят к 800-летию Нижнего Новгорода

11 новых трамваев в ретростиле планируется закупить к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели в бюджете города заложено почти 400 млн рублей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые трамваи будут использовать на маршрутах в исторической части города.

- Конечно, вагоны будут соответствовать и всем самым современным требованиям: в них должно быть комфортно и мамам с маленькими детьми, и маломобильным пассажирам, - сказал Глеб Никитин.

— Наш город первым в современной России пустил на линию трамвай еще в 1896 году. Это символ, который отражает новый ритм старого Нижнего, – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ретротрамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.