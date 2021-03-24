США пригрозили Германии санкциями по «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пригрозили ФРГ введением санкцией, если газопровод «Северный поток – 2» будет достроен или сертифицирован. Об этом в среду, 24 марта, предупредил американский государственный секретарь Энтони Блинкен своего немецкого коллегу Хайко Мааса в ходе переговоров.

- Американская сторона продолжит следить за работами по завершению строительства или сертификации трубопровода. Если это произойдет, то мы США примут решение относительно того, вводить ли санкции против Германии, - заявил госсекретарь Штатов.

Накануне Энтони Блинкен потребовал от немецких компаний, которые участвуют в реализации проекта, прекратить работы по строительству «Северного потока – 2», заявив, что они «рискуют» введением санкцией.

В Германии, в свою очередь, отметили, что позиция Берлина относительного данного газопровода остается неизменной. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сказал, что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции.