Зеленский подписал указ о стратегии "возвращения" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию "возвращения" Крыма Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию о "возвращении" Крыма. Об этом сообщила пресс-служба президента.

- Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, — гласит сообщение пресс-службы.

В тексте уточняется, что документ определяет комплекс меры дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать "восстановлению территориальной целостности" Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все усилия киевских властей в отношении Крымского полуострова не помогут Украине вернуть доверие крымчан. Она напомнила, что власти Незалежной ввели санкции и водную блокаду полуострова.