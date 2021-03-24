Психолог Токарева рассказала, как распознать депрессию

Психолог научила выявлять депрессию Фото: Shutterstock

24 марта в мире отмечают День борьбы с депрессией. Руководитель Центра психологической помощи Полина Токарева рассказала, как выявить у себя это заболевание и что нужно предпринять, чтобы не допустить ухудшение состояния.

«Депрессия — это пониженный фон настроения. Когда человек чувствует, что ему не хочется действовать, у него недостаточно энергии, а настроение все время подавленное, то это повод обратиться к специалисту», — цитирует эксперта ФАН.

Решение проблемы начинается с того, что человек осознает, что ему некомфортно находиться в таком психологическом состоянии. Далее специалист рекомендует обратиться к профессионалу, и сделать это как можно раньше, чтобы не доводить себя до похода к психиатру.

«Я бы посоветовала пойти либо к психологу или к психотерапевту. До психиатра желательно не доходить, но этого и не будет, если не затягивать», — добавила Токарева.

Напомним, ранее специалисты из Оксфордского университета Брукса установили, что у 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство. Более того от 17% до 42% сталкиваются с такими аффективными расстройствами, как депрессия, передают «Известия».