В WhatsApp появилась функция ускорения голосовых сообщений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В WhatsApp появилась новая функция. Бета-версия приложения получила возможность ускоренного воспроизведения голосовых сообщений. В данный момент функция доступна избранным участникам программы тестирования.

Скорость воспроизведения голосовых сообщений может составлять 1x, 1.5x и 2x, сообщает портал в распоряжении WABetaInfo.

Разработчики отмечают, что функция удобна для пользователей, привыкших экономить свое время и тех, кто любит наговаривать текст, чтобы не тратить время на ручной набор. Идея разработчиков планирует увидеть свет через несколько месяцев. Она будет доступна и для Android, и для iOS.

Подобная функцией voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram - приложение, являющееся для WhatsApp конкурентом. В нем можно ускорить свои аудиозаписи в несколько раз. Пользователи Telegram отмечают, что функция сильно экономит время.