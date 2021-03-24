Анна Щербакова - промежуточный лидер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в среду, 24 марта, прошли первые прокаты у девушек. Россиянка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе с личным рекордом - от судей она получила 81 балл ровно.

Фигуристка из "Хрустального" выступала второй в седьмой, сильнейшей, разминочной группе и показала хороший результат. Он позволил ей стать первой перед вторым прокатом на турнире.

Третье место в короткой программе - у еще одной россиянки. Елизавета Туктамышева, получив 78,86 балла, пока что с промежуточной "бронзой". А чуть выше ученицы Алексея Мишина - 18-летняя японка Рика Кихира, которая хорошо откатав короткую программу, получила 79,08 балла. Спортсменку подвели "недокруты".

В свою очередь, третья представительница сборной России, Александра Трусова, допустила ряд ошибок и пока что находится только на 12-й позиции. У нее 64,82 балла за прокат. Довольно скромный результат для Александры Трусовой в короткой программе. Произвольная программа у женщин на ЧМ-2021 пройдет послезавтра, вечером 26 марта. По его итогам будут названы имена лучших фигуристок на чемпионате мира.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на ЧМ-2021.