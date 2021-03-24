Борис Джонсон: у нас есть успех с вакцинами из-за капитализма и жадности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране нет проблем с вакциной из-за капитализма и жадности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе закрытой видеоконференции с членами консервативной партии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране нет проблем с вакцинами от коронавируса из-за капитализма и жадности.

- Причина, по которой у нас есть успех с вакцинами - из-за капитализма, из-за жадности, друзья, — приводит слова Джонсона местное издание The Sun.

Премьер сразу спохватился и сказал, что сожалеет о сказанном. Также он попросил всех участников беседы забыть о его словах.

Позже один из парламентариев, присутствовавших на видеоконференции, заявил телеканалу Sky News, что Джонсон так пошутил о "филантропии" компании AstraZeneca.

Ранее представитель правительства Франции пожаловался, что AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцины от коронавируса перед странами ЕС. По его мнению, компания жертвует странами Евросоюза, чтобы поставлять препарат в другие государства, среди которых есть Великобритания.