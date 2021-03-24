В Центробанке объяснили, почему не было конкурса по выбору городов на новые купюры

В Центробанке объяснили, почему не проводили конкурс по выбору городов на новые банкноты Фото: Мария ЛЕНЦ

При изготовлении новых банкнот Центробанк отойдет от принципа изображения городов к изображению федеральных округов, сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев.

- Когда в обращение вышла банкнота номиналом две тысячи рублей, в ней уже был реализован совершенно другой новый принцип ее дизайна. В этой банкноте мы отошли от исключительно городской тематики, когда и на лицевой, и на оборотной стороне представлен один город, и перешли к тематике федеральных округов, — рассказал Алексеев в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что сейчас Центробанк выбирает не города, а федеральные округа, которые должны быть представлены на новых банкнотах в равной степени.

Ранее Центробанк России объявил о редизайне банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Также будет усилена защита денежных знаков.