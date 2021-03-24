Канада ввела санкции против девяти чиновников России из-за ситуации с Навальным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом в среду, 24 марта, говорится в распространенном заявлении главы канадского министерства иностранных дел Марка Гарно.

В «черный список» Канады попали девять российских чиновников, в том числе глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель главы администрации российского президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Канада также ввела санкции против заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла попова, полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и глав ФСИН и Генпрокуратуру Александра Калашникова и Игоря Краснова.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Соединенные Штаты и Евросоюз также ввели против «высокопоставленных представителей» российских властей санкции из-за дела Алексея Навального. Ограничения коснулись должностных лиц, которые, как заявил Брюссель и Вашингтон, были связаны с арестом блогера.