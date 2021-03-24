Минобороны России объяснило отмену приказов о рассекречивании военных документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отмена приказов российского министерства обороны по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны обусловлена новым приказом военного ведомства, который расширяет перечень таких документов. Об этом в среду, 24 марта, сообщили представитель Минобороны РФ.

- Новый приказ министерства значительно расширит временной исторический интервал и перечень доступных для исследования военных документов Второй мировой войны, - сообщили в военном ведомстве, комментируя сообщения об отмене приказов по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В министерства обороны добавили, что сейчас специалисты ведомства ведут работы по рассекречиванию документов того периода организована в соответствии с новым приказом Сергея Шойгу «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны». Из-за регистрации нового документу предыдущие акты отменили из-за утраты актуальности.