МИД Турции отверг обвинения о вмешательстве в выборы во Франции Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкое министерство иностранных дел отвергло обвинения французского президента Эммануэля Макрона о вмешательстве в выборы во Франции. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило на своем официальном сайте в среду, 24 марта.

- Вчера на французском государственном телеканале транслировалась передача, в которой содержались несправедливые и непоследовательные обвинения в адрес президента Турции и всего нашего государства в целом, - говорится в сообщении турецкой внешнеполитической службы.

В МИД Турции подчеркнули, что заявления французского лидера считают неприемлемыми, а также отметили, что подобные высказывания не соответствуют дружеским и союзническим отношениям между странами.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Эммануэль Макрон заявил, что крайне «обеспокоен» потенциальным вмешательством Турции в выборы, которые должны в скором времени состояться в его стране. При этом французский лидер не уточнил, о каких именно выборах идет речь: региональных выборах летом этого года или президентских выборах в 2022 году. Макрон считает, что Турция будет «играть на общественном мнении».