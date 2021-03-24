Адвокаты заявили, что их не пустили в колонию для свидания с Навальным Фото: REUTERS

Администрация исправительной колонии общего режима №2 в Покрове не допустила адвокатов для свидания с Алексеем Навальным, который отбывает в данном учреждении наказание по делу «Ив Роше». Об этом в среду, 24 марта, сообщила правозащитник блогера Ольга Михайлова в интервью агентству ТАСС.

- Мы находились у дверей колонии с утра, но нас так и не пустили для свидания с нашим подзащитным, не зарегистрировали. Администрация колонии объяснила это наплывом посетителей и занятостью всех кабинетов для свиданий, - сообщила адвокат.

По словам Михайловой, в 17:00 по местному времени прием посетителей завершился. Адвокаты Алексея Навального намерены добиваться свидания с блогером завтра, 25 марта.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила, что к ней не поступали соответствующие жалобы ни от Навального, ни от его адвокатов. Представители ОНК также отметили, что члены комиссии посещали осужденного блогера в колонии и жалоб он не имел.

Напомним, суд в российской столице 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы. Отбывать наказание он будет в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.