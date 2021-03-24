Бывшего премьера Украины обвинили в госизмене из-за Харьковских соглашений Фото: REUTERS

Украинское Государственное бюро расследований обвинило в государственной измене бывшего премьер-министра государства из-за подготовки им в 2010 году Харьковских соглашений о размещении российского Черноморского флота на территории Крыма. Об этом в среду, 24 марта, говорится в сообщении офиса украинского генерального прокурора в официальном Telegram-канале.

- Под процессуальным руководством прокуроров офиса Генпрокурора Украины следователями Государственного бюро расследований предъявлено обвинение экс-главе правительства государства в государственной измене. Данное обвинение связано с тем, что он вел подготовку и согласование Харьковских соглашений в 2010 году, - говорится в сообщении.

Фамилия бывшего премьер-министра, обвиненного в госизмене, не уточняется, однако указанные в сообщении генерального прокурора сведения свидетельствуют о том, что речь идет о Николае Азарове, пишет агентство ТАСС.