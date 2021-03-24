В Кремле назвали санкции Канады против России незаконными

Москва считает санкции Канады против России незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, последует ли от России ответная реакция на действия канадских властей.

- Предпримем, — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле считают канадские санкции незаконными.

Напомним, 24 марта 2021 года Канада ввела санкции против девяти чиновников России. Канадские власти объяснили свои действия ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. В "черный список" Канады попали девять российских чиновников, в том числе глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель главы администрации российского президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и другие.