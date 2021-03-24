Украина ввела санкции против несуществующего информационного ресурса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист центра военно-политической журналистики Борис Рожин иронично отнесся к включению Украиной в список санкций уже несуществующего информационного ресурса «Кассад групп», главой которого он являлся раньше.

Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против некоторых лиц и организацией, в том числе российских. Продлили ограничения в отношении 81 компании и 26 человек, в «черном списке» Киева оказалась и «Кассад Групп», на которую были зарегистрированы информационные ресурсы времен активной фазы войны в Донбассе.

- Я отношусь к этому иронично, поскольку эту структура уже давно не существует. И уже Совету национальной безопасности и обороны Украины следовало бы это знать, - сообщил Борис Рожин в интервью РИА Новости в среду, 24 марта.

Он добавил, что политика действующего украинского президента продолжает выбранный ранее Киевом курс на разжигание антироссийских настроений. По его мнению, борьба с «российской угрозой» нужна Украине для отвлечения внимания населения от неблагоприятной социально-экономической и эпидемиологической ситуации.