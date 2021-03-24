Путин назначил прокуроров трех регионов России и Балтийского флота Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сегодня назначил глав прокуратур в трех регионах России - Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, а также руководителя военной прокуратуру Балтийского флота. Указ главы государства в среду, 24 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с подписанным новым главой прокуратуры Мурманской области стал Сергей Паволин, прокурором Нижегородской области назначен Андрей Травкин, а в Ямало-Ненецкого автономном округе им стал Виктор Эпп.

Военным прокурором Балтийского флата российский лидер назначил полковника юстиции Дмитрия Шуваркина.

В документе отмечается, что указ Владимира Путина о назначении прокуроров вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, сегодня российский президента также подписал закон об отмене возрастных ограничений для государственных служащих, руководителей высшей группы должностей, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.