На Украине еще один человек умер после прививки AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один житель Украины скончался вскоре после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал инсульт. Об этом в среду, 24 марта, сообщается на официальном сайте украинского министерства здравоохранения.

- Сегодня в городской клинической больнице города Черновцы медики зарегистрировали смерть провизора аптеки военного госпиталя. Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. 15 марта мужчина получил прививку против коронавируса вакциной Covishield / AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что погибший страдал от тяжелых хронических заболевания сердца, а также от диабета. Противопоказаний к введению вакцины или аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. Связь смерти мужчины с вакцинацией препаратом AstraZeneca в настоящее время устанавливают специалисты.

Отмечается, что украинское министерство здравоохранения в случае смерти местных жителей в течение 30 дней после вакцинации будет расследовать такие случаи.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне на Украине в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса умерла военнослужащая, которой был введен препарат AstraZeneca.

Напомним, что многие страны Европы решили на время приостановить вакцинацию против коронавируса препаратом от AstraZeneca. У некоторых скончавшихся пациентов было выявлено образование тромбов.