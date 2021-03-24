Цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала Фото: REUTERS

Цены на нефть подскочили на фоне инцидента в Суэцком канале, где из-за вставшего поперек русла контейнеровоза оказалось полностью заблокировано движение кораблей. Стоимость нефти сегодня показала рост на пять процентов, пишет в среду, 24 марта, издание Al Arabiya.

Блокировка движения привела к тому, что в Суэцком канале застряли не менее десяти танкеров, которые перевозят около 15 миллионов баррелей «черного золота».

По заявлению администрации канала, соединяющего Красное и Средиземное моря, в настоящее время осуществляется движение с севера на юг. Только на входе в канал с юга к вечеру сегодняшнего дня скопилось не менее пятнадцати кораблей.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера утром из-за сильной песчаной бури один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель в водах Суэцкого канала. Судно развернуло, из-за чего оно уперлось носом в один берег, а кормой - в другой, перекрыв движение по водной артерии.

Через воды Суэцкого канала проходит около 12 процентов мирового потока грузоперевозок. Канал также является одной из наиболее загруженных водных магистралей перевозок сырой нефти.