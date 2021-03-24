В России проведут эксперимент по имитации полета космонавтов к Луне Фото: Александр КУЛИКОВ

В апреле этого года в России состоится эксперимент по имитации полета космонавтов к Луне на корабле «Орленок». В эксперименте примут участие шесть добровольцев, сообщил в среду, 24 марта, ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам Российской академии наук Сергей Пономарев.

Продлиться эксперимент две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины, которые работают в Институте медико-биологических проблем.

Первая цель эксперимента – оценить уровень стресса экипажа во время адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного для участников проекта пространства будет сход с объемом настоящего космического корабля, которые в настоящее время разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия».

- Доступный для жизни шести человек можно объем пространства будет сравнить с двумя кельями монахов-картезианцев. Общая площадь там около восьми квадратных метров, - сообщил Сергей Пономарев в интервью РИА Новости.

Второй целью проекта является изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации человеческого иммунитета в условиях изоляции.