Представитель в Вене о позиции НАТО по России: «Сидеть на двух стульях не удастся» Фото: REUTERS

Странам Североатлантического альянса следует определить по своей позиции на счет России, поскольку сидеть сразу на двух стульях не удастся. Об этом в среду, 24 марта, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

- Очевидно, что не получится укрепить доверие в военной сфере, пока НАТО продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей. Сперва нашим коллегам следует определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся, - подчеркнул он в ходе выступления в Вене на закрытии председательства США в рамках Форума ОБСЕ.

Константин Гаврилов конституировал также, что председательство США не прислушалось к призывам России и использовало данный форум для «легитимации сложившихся в Европе дисбалансов» в сфере безопасности. Выступления западных докладчиков укрепили убежденность российской стороны во враждебном характере военной политики и практики НАТО.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО планируют продолжить комбинировать сдерживание России с открытостью к диалогу. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала странам НАТО заняться своими проблемами.