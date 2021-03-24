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Экономика24 марта 2021 21:28

Центробанк намерен собирать монеты у россиян

Специальные автоматы для сбора мелочи поставят в одном из регионов в 2022 году
Ксения АНУФРИЕВА
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Центробанк намерен собирать монеты у россиян

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центробанк России в 2022 году намерен запустить эксперимент по сбору монет у жителей страны через специальные приемники. Пилот планируют запустить в одном из регионов России с низким уровнем возврата монет из обращения. Об этом сообщается в документе Центробанка «Основные направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы», опубликованном на официальном сайте регулятора.

- В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты. В следующем году ЦБ намерен провести пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства, - говорится в документе.

Отмечается, что в случае положительного результата эксперимента использование таких аппаратов будет расширяться. Пилотный проект проведут с привлечением технологического партнера.

По данным Центробанка на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет. Проблема возврата монет в платежный оборот обострилась на фоне пандемии коронавируса: в 2019 году из обращения в кассы ЦБ вернулось 63 процента монет, а в 2020 году возвратность снизилась до 46 процентов.