Песков рассказал о самочувствии Путина через сутки после прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Самочувствие российского президента Владимира Путина через сутки после прививки от коронавирусной инфекции, оценивается как хорошее. Об этом в среду вечером, 24 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент чувствует себя хорошо, - отметил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос «Интерфакса» о самочувствии Владимира Путина спустя день после введения первого компонента российской вакцины.

Дмитрий Песков добавил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту страны в установленные сроки.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции вчера вечером, как и обещал накануне в ходе совещания с разработчиками вакцин. После прививки глава государства чувствовал себя хорошо, более того – сегодня у президента прошел полноценный рабочий день. Каким именно российским препаратом привили Путина знает только сам глава государства и его врач.

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